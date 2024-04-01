Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости

ТОП-5 нержавеющих иномарок: эксперты раскрыли секреты стойкости к коррозии

Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг легковых иномарок с максимальной стойкостью к коррозии. В него вошли модели, снятые с производства, но всё ещё популярные на вторичном рынке.

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Седан BMW 5-й серии в кузове E60 занял пятое место благодаря хорошей антикоррозийной защите, хотя имеет уязвимые места. Mercedes S-класса W221 занял четвёртое место из-за превосходного качества окрашивания, но с возможностью образования ржавчины в некоторых местах.

Третья позиция принадлежит Toyota Camry XV40 с отличной оцинковкой и антикоррозийной обработкой. Volvo S80 второй генерации занял второе место благодаря оцинкованной стали кузова и высокому качеству сборки. Абсолютный лидер рейтинга — Audi A6 в кузове C6 с прочной структурой кузова и минимальной вероятностью коррозии. Эксперты подчеркнули, что условия эксплуатации и качество ремонта также влияют на сохранность кузова.