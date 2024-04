Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости

Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг легковых иномарок с максимальной стойкостью к коррозии. В него вошли модели, снятые с производства, но всё ещё популярные на вторичном рынке.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0