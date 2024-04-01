В России набирает популярность новая схема мошенничества при продаже автомобилей, заключающаяся в продаже чужих машин невнимательным покупателям.
Журналисты "Российской Газеты" выяснили, что машины арендуются, а затем продавцы оформляют на них дубликаты ПТС по "липовой" доверенности и продают их.
Множество покупателей стали жертвами этой схемы, сталкиваясь с ситуацией, когда приобретенный автомобиль оказывается "участником" уголовного дела. Покупателям таких машин приходится возвращать автомобили настоящим владельцам, не получая компенсацию за потери, но избегая уголовного наказания.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.