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Машины на "липовых" доверенностях: новая схема мошенничества при продаже автомобилей

Как не попасть на хитрость мошенников при покупке автомобиля

0:38
Авто

В России набирает популярность новая схема мошенничества при продаже автомобилей, заключающаяся в продаже чужих машин невнимательным покупателям.

Как не попасть на хитрость мошенников при покупке автомобиля
Фото: Wikipedia by Eugene Triguba is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Журналисты "Российской Газеты" выяснили, что машины арендуются, а затем продавцы оформляют на них дубликаты ПТС по "липовой" доверенности и продают их.

Множество покупателей стали жертвами этой схемы, сталкиваясь с ситуацией, когда приобретенный автомобиль оказывается "участником" уголовного дела. Покупателям таких машин приходится возвращать автомобили настоящим владельцам, не получая компенсацию за потери, но избегая уголовного наказания.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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