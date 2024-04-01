Машины на "липовых" доверенностях: новая схема мошенничества при продаже автомобилей

Как не попасть на хитрость мошенников при покупке автомобиля

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В России набирает популярность новая схема мошенничества при продаже автомобилей, заключающаяся в продаже чужих машин невнимательным покупателям.

Фото: Wikipedia by Eugene Triguba is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Журналисты "Российской Газеты" выяснили, что машины арендуются, а затем продавцы оформляют на них дубликаты ПТС по "липовой" доверенности и продают их.

Множество покупателей стали жертвами этой схемы, сталкиваясь с ситуацией, когда приобретенный автомобиль оказывается "участником" уголовного дела. Покупателям таких машин приходится возвращать автомобили настоящим владельцам, не получая компенсацию за потери, но избегая уголовного наказания.