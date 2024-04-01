Эксперты рассекретили тайные ошибки, которые убивают ваш двигатель

Три главные ошибки при проверке уровня масла: что нужно знать каждому водителю

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Эксперты ресурса "АвтоВзгляд" выявили три основные ошибки, которые совершают водители при проверке уровня масла, что может привести к серьезному ущербу для двигателя.

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Первая ошибка — выполнение контрольного замера на холодном моторе, что приводит к неточным показателям из-за расширения жидкости при нагреве. Вторая ошибка — тянуть щуп сразу после прогрева автомобиля, не давая маслу опуститься в поддон.

Третье правило заключается в том, что для точных измерений уровня масла автомобиль должен быть расположен на ровной площадке. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет водителям правильно определить уровень масла и продлить срок службы двигателя.