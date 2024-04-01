Эксперты рассекретили тайные ошибки, которые убивают ваш двигатель

Эксперты ресурса "АвтоВзгляд" выявили три основные ошибки, которые совершают водители при проверке уровня масла, что может привести к серьезному ущербу для двигателя.
Первая ошибка — выполнение контрольного замера на холодном моторе, что приводит к неточным показателям из-за расширения жидкости при нагреве. Вторая ошибка — тянуть щуп сразу после прогрева автомобиля, не давая маслу опуститься в поддон.
Третье правило заключается в том, что для точных измерений уровня масла автомобиль должен быть расположен на ровной площадке. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет водителям правильно определить уровень масла и продлить срок службы двигателя.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.