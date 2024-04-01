EPA установило строгие стандарты выбросов для грузовиков

EPA установило строгие стандарты выбросов для грузовиков и автобусов в США

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Агентство по охране окружающей среды (EPA) в пятницу установило строгие стандарты выбросов для тяжелых грузовиков, автобусов и других крупных транспортных средств, действие которых будет направлено на очищение некоторых из крупнейших источников парниковых газов в стране.

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Новые правила, действующие с 2027 по 2032 годы, позволят избежать до 1 миллиарда тонн выбросов парниковых газов за ближайшие три десятилетия и обеспечат 13 миллиардов долларов чистой выгоды в виде уменьшения посещений больниц, утрат рабочих дней и смертей, сообщило EPA.

Новые стандарты особенно выгодны для оценочно 72 миллионов жителей США, проживающих вблизи маршрутов грузового транспорта и испытывающих неравномерную нагрузку от опасного загрязнения воздуха.

Эти события происходят после анонса новых стандартов выбросов для пассажирских автомобилей, введенных EPA на прошлой неделе. Новые правила для грузовиков представляют собой более сложный набор мер, включающий в себя различные варианты продажи электромобилей или других нетрадиционных транспортных средств. Новые ограничения приносят немедленные пользы для здоровья, особенно в сообществах, где много грузового транспорта.