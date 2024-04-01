Российская компания начала сборку Citroen из китайских материалов

Российская компания начала сборку Citroen C5 Aircross на заводе, принадлежавшем Stellantis

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Российская компания Automotive Technologies объявила о начале сборки моделей Citroen C5 Aircross на заводе, расположенном к югу от Москвы и ранее принадлежавшем Stellantis.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным Reuters, компания Automotive Technologies импортировала по крайней мере 42 набора для сборки автомобилей Citroen из Китая. Наборы были произведены китайской компанией Dongfeng Motor Group.

Stellantis подтвердила потерю контроля над своими российскими активами. Начиная с 27 марта, на заводе в Калуге началась партийная сборка кроссоверов Citroen C5 Aircross. Эти события подчеркивают отсутствие контроля западных компаний над своими брендами после приостановки деятельности в России и демонстрируют увеличивающуюся зависимость Москвы от Пекина, особенно в автомобильной промышленности.