Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
RCP: английский ученый Джон Ди использовал реликвию ацтеков для предсказаний
Plos One: одышка и повышенная утомляемость могут быть симптомами рака
Постный майонез с крахмалом: вы точно не сможете отличить его от того, что продаётся в магазине
Турецкая авиакомпания отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций
Тренер Чуркина рассказала, чем полезна йога
Прыщи на коже головы: причины, симптомы и эффективное лечение
В США за год продажи электромобилей увеличились на 60%, составив 1,6 миллиона в 2023 году
Падение спроса на жилье среди россиян не отражается на ценах
Блогер посоветовала туристам, как правильно упаковывать багаж
Российская компания начала сборку Citroen из китайских материалов

Российская компания начала сборку Citroen C5 Aircross на заводе, принадлежавшем Stellantis

0:52
Авто

Российская компания Automotive Technologies объявила о начале сборки моделей Citroen C5 Aircross на заводе, расположенном к югу от Москвы и ранее принадлежавшем Stellantis.

Российская компания начала сборку Citroen C5 Aircross на заводе, принадлежавшем Stellantis
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным Reuters, компания Automotive Technologies импортировала по крайней мере 42 набора для сборки автомобилей Citroen из Китая. Наборы были произведены китайской компанией Dongfeng Motor Group.

Stellantis подтвердила потерю контроля над своими российскими активами. Начиная с 27 марта, на заводе в Калуге началась партийная сборка кроссоверов Citroen C5 Aircross. Эти события подчеркивают отсутствие контроля западных компаний над своими брендами после приостановки деятельности в России и демонстрируют увеличивающуюся зависимость Москвы от Пекина, особенно в автомобильной промышленности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Блогер посоветовала туристам, как правильно упаковывать багаж
Эксперты отметили рост интереса к трехмесячным полисам ОСАГО в России
Врач Акст-Гадерманн: продукты с пребиотиками улучшат кишечную микрофлору
Эксперты ответили, почему кошка выгибает спину дугой
Тренер Соболь: Людям, соблюдающим пост, стоит выбрать низкоинтенсивные упражнения
На вашем участке муравейник? Не стоит паниковать!
Как правильно умываться: советы ведущего дерматолога для здоровой кожи
Картофельная запеканка с курицей и сыром: вкуснейший ужин, который под силу каждому
General Motors готовит новый электрический суперкар
Три опасные ошибки при перевозке электронных устройств в самолётах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников