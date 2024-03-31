Стало известно, каким будет уровень внедрения электромобилей в 2024 году

MarketWatch выпустил подробное руководство "Статистика электромобилей 2024", в котором рассматриваются продажи, доля рынка, экологические последствия, пробег и другие аспекты электромобилей.
Основной вывод: в США за год продажи электромобилей увеличились на 60%, составив 1,6 миллиона в 2023 году. Руководство также обращается к вопросам загрязнения при производстве батарей и потреблению электроэнергии для зарядки электромобилей.
В нем представлен список доступных моделей, а также разъяснение правил получения налоговых льгот при покупке электромобиля. Авторы рассматривают причины, по которым многие все еще не решаются на покупку электромобиля, включая беспокойство о запасе хода, недостаток зарядных станций и высокие начальные цены.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.