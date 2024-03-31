Стало известно, каким будет уровень внедрения электромобилей в 2024 году

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В США за год продажи электромобилей увеличились на 60%, составив 1,6 миллиона в 2023 году

0:51
Авто

MarketWatch выпустил подробное руководство "Статистика электромобилей 2024", в котором рассматриваются продажи, доля рынка, экологические последствия, пробег и другие аспекты электромобилей.

В США за год продажи электромобилей увеличились на 60%, составив 1,6 миллиона в 2023 году
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Основной вывод: в США за год продажи электромобилей увеличились на 60%, составив 1,6 миллиона в 2023 году. Руководство также обращается к вопросам загрязнения при производстве батарей и потреблению электроэнергии для зарядки электромобилей.

В нем представлен список доступных моделей, а также разъяснение правил получения налоговых льгот при покупке электромобиля. Авторы рассматривают причины, по которым многие все еще не решаются на покупку электромобиля, включая беспокойство о запасе хода, недостаток зарядных станций и высокие начальные цены.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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