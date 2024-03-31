Мэри Барра: руководство, исполнение и перспективы электромобильной революции в General Motors

General Motors готовит новый электрический суперкар

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В 2024 году Мэри Барра, председатель и генеральный директор General Motors (GM), сталкивается с исполнением амбициозных целей в области электромобилей. Она проводит экскурсию по новому производственному объекту GM в Уоррене, штат Мичиган, где производятся Cadillac Celestiq EVs стоимостью более 300 000 долларов.

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Она также представляет новый Corvette E-ray гибрид — первый гибридный автомобиль этой марки. Барра демонстрирует свою способность к амбициозным, но уважительным решениям, сохраняя при этом уважение к истории GM.

Ее богатый опыт работы в различных областях бизнеса и глубокое знание компании позволяют ей успешно навигировать в сложных ситуациях, включая переход GM к электромобилям. В то время как инвестиции в электромобили влияют на акции GM, аналитики ожидают положительных результатов в будущем благодаря инициативам Барры.