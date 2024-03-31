Tesla представляет революционный способ производства электрокаров за 25,000 долларов

Tesla планирует снизить стоимость электромобилей до $25,000

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Tesla разрабатывает новый метод сборки автомобилей, отличающийся от традиционной линейной конвейерной ленты. Основная идея заключается в том, что части автомобилей собираются одновременно в отдельных областях и затем собираются в конечном сборочном узле.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот подход позволяет сократить площадь производства более чем на 40% и значительно снизить затраты на строительство новых заводов. Предполагается, что новый метод может уменьшить производственные издержки на половину, что станет ключевым моментом для выпуска более дешевых автомобилей и увеличения спроса.

Однако этот метод не был испытан на практике и может вызвать задержки в производстве. Тем не менее, эксперты видят в нем потенциал для значительного сокращения затрат, что может стать важным конкурентным преимуществом для Tesla на рынке электромобилей.