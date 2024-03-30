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Три ключевые ошибки при проверке уровня масла, которые могут повредить двигатель

Как три простых ошибки при проверке масла могут убить ваш двигатель?

0:28
Авто

Эксперты из ресурса "АвтоВзгляд" поделились тремя основными ошибками, которые могут совершить водители при проверке уровня масла и нанести серьезный вред двигателю.

Как три простых ошибки при проверке масла могут убить ваш двигатель?
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ошибки включают выполнение контрольного замера на холодном моторе, тягу щупа сразу после прогрева автомобиля и неиспользование ровной площадки для оценки уровня масла.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет верно определить уровень масла и продлить срок службы двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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