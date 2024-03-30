Три ключевые ошибки при проверке уровня масла, которые могут повредить двигатель

Эксперты из ресурса "АвтоВзгляд" поделились тремя основными ошибками, которые могут совершить водители при проверке уровня масла и нанести серьезный вред двигателю.
Ошибки включают выполнение контрольного замера на холодном моторе, тягу щупа сразу после прогрева автомобиля и неиспользование ровной площадки для оценки уровня масла.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет верно определить уровень масла и продлить срок службы двигателя.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.