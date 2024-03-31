Изменения на дорогах: почему светофоры теперь работают иначе?

Новые правила светофоров: что изменилось и почему?

0:38 Your browser does not support the audio element. Авто

В некоторых российских городах вводятся новые алгоритмы работы светофоров. Теперь зеленый свет не мигает, а сразу переходит в желтый, что вызывает недовольство у водителей из-за возможных штрафов за проезд на желтый.

Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской is licensed under CC BY 3.0

Удален обратный отсчет времени до смены сигнала светофора, чтобы заставить водителей быть более внимательными. Светофоры стали компактнее, но сигналы остаются яркими.

Также вводится новый режим, при котором красный свет может быть включен сразу по всем направлениям движения на перекрестке на 3 секунды перед включением зеленого света, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.