В некоторых российских городах вводятся новые алгоритмы работы светофоров. Теперь зеленый свет не мигает, а сразу переходит в желтый, что вызывает недовольство у водителей из-за возможных штрафов за проезд на желтый.
Удален обратный отсчет времени до смены сигнала светофора, чтобы заставить водителей быть более внимательными. Светофоры стали компактнее, но сигналы остаются яркими.
Также вводится новый режим, при котором красный свет может быть включен сразу по всем направлениям движения на перекрестке на 3 секунды перед включением зеленого света, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.