В условиях резкого роста цен на автозапчасти и услуги автосервисов, автовладельцы, попавшие в ДТП, сталкиваются с высокими расходами, даже если их автомобиль застрахован.
Полное страхование по КАСКО уже не гарантирует качественное возмещение ущерба, а ОСАГО часто не покрывает полноценный ремонт. Это приводит к массовому обращению водителей за справедливостью через гражданские иски.
Автоюристы отмечают, что добровольное страхование автогражданской ответственности теряет свой смысл в текущей ситуации, и единственным выходом является изменение политики Центрального банка России в сфере автострахования.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.