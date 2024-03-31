Взлет цен на автозапчасти и услуги автосервисов: почему страховки уже не помогают водителям?

Почему страховые полисы не защищают автовладельцев от дорогих расходов после ДТП?

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В условиях резкого роста цен на автозапчасти и услуги автосервисов, автовладельцы, попавшие в ДТП, сталкиваются с высокими расходами, даже если их автомобиль застрахован.

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Полное страхование по КАСКО уже не гарантирует качественное возмещение ущерба, а ОСАГО часто не покрывает полноценный ремонт. Это приводит к массовому обращению водителей за справедливостью через гражданские иски.

Автоюристы отмечают, что добровольное страхование автогражданской ответственности теряет свой смысл в текущей ситуации, и единственным выходом является изменение политики Центрального банка России в сфере автострахования.