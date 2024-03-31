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Взлет цен на автозапчасти и услуги автосервисов: почему страховки уже не помогают водителям?

Почему страховые полисы не защищают автовладельцев от дорогих расходов после ДТП?

0:39
Авто

В условиях резкого роста цен на автозапчасти и услуги автосервисов, автовладельцы, попавшие в ДТП, сталкиваются с высокими расходами, даже если их автомобиль застрахован.

Почему страховые полисы не защищают автовладельцев от дорогих расходов после ДТП?
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Полное страхование по КАСКО уже не гарантирует качественное возмещение ущерба, а ОСАГО часто не покрывает полноценный ремонт. Это приводит к массовому обращению водителей за справедливостью через гражданские иски.

Автоюристы отмечают, что добровольное страхование автогражданской ответственности теряет свой смысл в текущей ситуации, и единственным выходом является изменение политики Центрального банка России в сфере автострахования.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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