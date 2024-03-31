Нашёл виновника ДТП самостоятельно: сообщать ли в ГИБДД?

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Секреты обработки ДТП без ГИБДД: что нужно знать каждому автовладельцу?

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В случае мелкого ДТП участники могут решить вопросы между собой без обращения в ГИБДД, но лучше оценить ущерб у эксперта и зафиксировать договоренности у нотариуса.

Секреты обработки ДТП без ГИБДД: что нужно знать каждому автовладельцу?
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Сообщить данные о виновнике в ГИБДД не является обязательным по закону, однако это может помочь инспекторам разобраться с ним дальше.

Важно помнить, что отозвать заявление в ГИБДД невозможно, и виновник ДТП может быть привлечен к административной ответственности даже после договоренностей между сторонами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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