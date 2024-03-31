Нашёл виновника ДТП самостоятельно: сообщать ли в ГИБДД?

В случае мелкого ДТП участники могут решить вопросы между собой без обращения в ГИБДД, но лучше оценить ущерб у эксперта и зафиксировать договоренности у нотариуса.
Сообщить данные о виновнике в ГИБДД не является обязательным по закону, однако это может помочь инспекторам разобраться с ним дальше.
Важно помнить, что отозвать заявление в ГИБДД невозможно, и виновник ДТП может быть привлечен к административной ответственности даже после договоренностей между сторонами.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.