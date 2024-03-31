Взрыв спроса на зарядки: как Нью-Йорк решает проблему электромобилей на улицах?

С начала установки зарядных станций для электромобилей на обочинах Нью-Йорка три года назад спрос на эти места вырос. Несмотря на то что зарядные станции предназначены для электромобилей, они часто занимаются автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.
Тем не менее, успех программы привел к ее продлению на еще один год, а также планируется масштабное расширение программы после завершения испытательного периода.
Установка дополнительных зарядных станций позволит городу поддерживать свой амбициозный план по уменьшению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности к 2050 году.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.