Взрыв спроса на зарядки: как Нью-Йорк решает проблему электромобилей на улицах?

Нью-Йорк продлевает программу установки зарядных станций для электромобилей

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С начала установки зарядных станций для электромобилей на обочинах Нью-Йорка три года назад спрос на эти места вырос. Несмотря на то что зарядные станции предназначены для электромобилей, они часто занимаются автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Тем не менее, успех программы привел к ее продлению на еще один год, а также планируется масштабное расширение программы после завершения испытательного периода.

Установка дополнительных зарядных станций позволит городу поддерживать свой амбициозный план по уменьшению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности к 2050 году.