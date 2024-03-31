Бомба от Ford: новый кроссовер стартует в Испании! Что известно?

Ford планирует производство нового внедорожника в Испании

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Компания Ford планирует запустить производство нового внедорожника на своем заводе в Валенсии, Испания. Они отмечают, что следят за развитием европейских рынков и видят возможность расширить свою текущую линейку продукции.

Фото: flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

Этот новый многофункциональный внедорожник будет производиться в рамках плана цикла для Европы. Окончательное решение все еще ожидается. Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствует эту новость как положительную для региона и работников компании Ford в Испании.

В настоящее время на заводе работает 4 800 человек, и после сокращения модельного ряда в последние годы там производится только Ford Kuga. Профсоюз обещает, что завод сохранит достаточную загрузку с появлением нового автомобиля.