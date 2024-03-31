Бомба от Ford: новый кроссовер стартует в Испании! Что известно?

Компания Ford планирует запустить производство нового внедорожника на своем заводе в Валенсии, Испания. Они отмечают, что следят за развитием европейских рынков и видят возможность расширить свою текущую линейку продукции.
Этот новый многофункциональный внедорожник будет производиться в рамках плана цикла для Европы. Окончательное решение все еще ожидается. Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствует эту новость как положительную для региона и работников компании Ford в Испании.
В настоящее время на заводе работает 4 800 человек, и после сокращения модельного ряда в последние годы там производится только Ford Kuga. Профсоюз обещает, что завод сохранит достаточную загрузку с появлением нового автомобиля.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.