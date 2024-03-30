Въезжаем в весну — 6 обязательных действий с автомобилем после зимы

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Автоэксперт напомнил, что нужно проверить в машине после зимы

4:05
Авто

Проверьте подвеску

Автоэксперт напомнил, что нужно проверить в машине после зимы
Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

В зимний период подвеска автомобиля подвергается значительным испытаниям. При попадании в яму не прогретые амортизаторы могут получить повреждения клапанов и уплотнений. В холодные дни сайлент-блоки рычагов чаще подвержены трещинам. Пыльники шарниров приводов колес и рулевых тяг быстрее теряют герметичность.

Даже пружины, поврежденные коррозией, обычно ломаются зимой. Все эти неисправности следует обнаружить и устранить до того, как начнется активное использование автомобиля на большие расстояния.

Осмотрите летние шины

Перед сменой сезонной резины остается всего несколько недель. Предварительно осмотрите летние шины на наличие повреждений протектора и боковин.

Снижение давления в шинах на 0,2-0,3 бара за зиму является нормальным. Если давление снизилось больше, стоит проверить наличие утечек. Поторопитесь, чтобы успеть обслужиться в шиномонтаже до начала сезонной смены покрышек.

Оцените износ шин и решите, не пора ли их заменить. Высота протектора не должна быть менее 1,6 мм.

Уделите внимание кузову

Подняв автомобиль на подъемнике или сместив его на смотровую яму, проинспектируйте силовые элементы — проверьте отсутствие ржавчины на порогах и лонжеронах. Возможно, стоит задуматься о профессиональной антикоррозионной обработке кузова.

После тщательной мойки автомобиля от зимнего загрязнения и реагентов оцените состояние наружных панелей. Локальные царапины и сколы, возникшие зимой, следует обработать антикоррозийными средствами или подкрасить.

Обеспечьте просушку салона

Зимой в салон автомобиля попадает большое количество снега. При его таянии вода проникает под коврики, пропитывая ковровое покрытие и звукоизоляцию. Влажность способствует появлению плесени, неприятных запахов и даже коррозии пола.

Если коврики слегка влажные, можно положить под них газеты. В случае значительного количества влаги потребуется тщательная сушка с частичной или полной разборкой. Это может быть трудоемко, но все же предпочтительнее, чем впоследствии заниматься ремонтом пола!

Проверьте систему охлаждения

Весной нагрузка на систему охлаждения автомобиля увеличивается. В условиях частых пробок, характерных для теплого сезона, многие автомобили могут начать перегреваться.

Тщательно следите за температурой двигателя. Для автомобилей без специальных индикаторов температуры можно использовать адаптер ELM 327, который передает данные на смартфон. Такой подход позволяет убедиться, что система охлаждения функционирует исправно.

Если вы использовали картонку перед радиатором и автоодеяло для защиты двигателя зимой, не забудьте их удалить.

Очистите радиаторы

Теплообменник кондиционера у многих современных автомобилей расположен перед радиатором двигателя. Иногда он может быть настолько забит грязью, что перестает обеспечивать нормальный воздушный поток, что в свою очередь ведет к неэффективной работе радиатора двигателя.

Кроме того, между этими теплообменниками могут накапливаться мусор и листва. За зиму этот налет может уплотниться, смешавшись с грязью и реагентами.

Чтобы восстановить нормальную работу системы охлаждения, порой достаточно просто помыть теплообменники снаружи. В случае серьезного загрязнения или особенностей конструкции автомобиля может потребоваться снять бампер и даже радиатор двигателя.

Обслуживание кондиционера

Лучше проверить состояние кондиционера до начала жаркого сезона. Это особенно важно, учитывая длинные очереди в специализированные автосервисы в период повышенного спроса.

Воздух, выходящий из дефлекторов, должен иметь температуру не выше +7°С. Пока на улице еще прохладно, такую проверку лучше провести в теплом помещении или подземном паркинге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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