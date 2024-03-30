Избегайте ловушек: эксперт рассказал, как распознать мошенничество на СТО

Автоэксперт Васильев рассказал, как распознать обман в автосервисе

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Не редко встречаются случаи, когда неопытные водители сталкиваются с попытками навязать им ненужные услуги при посещении автосервиса, что может привести к дополнительным расходам. Как определить мошенничество на СТО, поделился автоэксперт Егор Васильев.

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"Обычно стоимость работ обсуждается заранее. Если же в процессе ремонта она начинает возрастать, это должно вызвать подозрение. То же самое относится к внезапному отказу от деталей, которые ранее не вызывали проблем", — отметил Егор Васильев.

По его мнению, также следует быть настороже, если неожиданно возрастает не только стоимость работ, но и стоимость уже заказанных в автосервисе запчастей. Недобросовестные сотрудники могут пытаться оправдать это психологическим давлением на клиента, утверждая, что "скоро цены только вырастут".

Эксперт считает, что аналогичная ситуация может возникнуть и при постоянном откладывании сроков ремонта. Это не только не дает возможности вернуть автомобиль в эксплуатацию вовремя, но и приводит к увеличению затрат на работы.

"Однако, как показывает практика, для того чтобы распознать мошенничество, важно иметь понимание проблемы, с которой вы обращаетесь. В этом случае интернет может оказать большую помощь. Поэтому перед обращением в сервис изучите проблему и связанные с ней тонкости. Или обратитесь к другу, разбирающемуся в этой области", — подытожил Егор Васильев.