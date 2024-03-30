Эти ошибки чаще всего приводят к поломке АКПП: вы делаете это каждый день!

Автоэксперт Родионов: опасная манера вождения приводит к поломке АКПП

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Некоторые ошибки водителей при использовании автоматической коробки передач могут быстро привести к поломке механизма, сообщил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

Он пояснил, что неправильные действия с автоматической коробкой передач часто происходят из-за привычек водителей, которые прежде использовали механическую коробку передач. Например, плохо влияет на работу коробки переключение передач во время движения, когда машина еще не остановилась полностью, а водитель переводит рычаг переключения передач с положения "драйв" в "паркинг".

"Повторение таких действий может привести к выходу из строя коробки", — отметил Родионов.

Он также отметил, что многие водители, привыкшие к механической коробке передач, на горке используют правую ногу для нажатия на газ, а левую — для торможения. Однако это является серьезной ошибкой, подчеркивает представитель Fit Service. При управлении автоматической коробкой передач следует использовать только правую ногу.

Среди причин поломки механизма эксперт также указал опасный стиль вождения. Если ездить так сразу после запуска автомобиля, то коробка передач может не выдержать этого, так как ей требуется время на прогрев.

Кроме того, к поломке автоматической коробки передач может привести неправильное время замены масла в этом механизме.