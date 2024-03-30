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Volkswagen шокирует мир: новая эмблема отгоняет животных с дороги

Бейдж Volkswagen будет отпугивать диких животных

1:09
Авто

В отличие от традиционных автомобильных эмблем, оснащенных радарами и датчиками, логотип Volkswagen теперь включает направленные динамики, излучающие звук, специально разработанный для отпугивания кенгуру, сообщает издание SPEEDME.RU.

Бейдж Volkswagen будет отпугивать диких животных
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Проект RooBadge был реализован в Австралии совместно с экспертами по поведению кенгуру из Университета Мельбурна и при поддержке австралийской организации по спасению дикой природы Wires, которая предоставляла данные о местонахождении кенгуру.

Кроме интеграции в логотип автомобиля, Volkswagen Australia также работает над созданием отдельного держателя номерного знака с RooBadge. Эта инновация, впервые продемонстрированная на Amarok, станет доступной для других моделей марки после завершения необходимых испытаний и улучшения звукового сигнала.

RooBadge будет сотрудничать с приложением в автомобиле, используя GPS и телеметрические данные для активации звукового сигнала в районах частых столкновений с кенгуру. Ожидается, что это решение будет предложено как легко устанавливаемая опция, позволяющая заменить стандартную эмблему на передовой логотип Volkswagen с RooBadge.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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