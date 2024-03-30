В России резко подорожает одно из самых популярных направлений ремонта автомобилей

В России резко подорожает покраска автомобилей

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Стоимость покраски автомобилей в России ожидается увеличиться на 30% в ближайшее время. Этот рост цен связывается как с повышением заработной платы маляров, так и с увеличением стоимости краски, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Таким образом, если ранее изменение цвета кузова автомобиля обходилось в среднем в 120 тысяч рублей, то согласно источнику, эта услуга теперь будет приближаться к отметке в 180 тысяч рублей. Аналогичная ситуация с перекраской кузовных деталей: если ранее это стоило в среднем 7 тысяч рублей, то теперь минимальная цена за такую работу составит 11 тысяч рублей.

"Труд маляров также вырос на 30%. Ранее мастера брали 320 рублей за 100 граммов подбора краски, теперь это стоит от 550 рублей. Далее по стоимости: литр краски, который ранее оценивался в 1200 рублей, теперь достигает 2300 рублей, шпаклевка стоит от 700 до 1300 рублей, а расходные материалы — от 80 до 130 рублей", — говорится в сообщении Mash.

По данным канала, цены на краску растут из-за ограничения поставок. В последнее время в Россию поступает контрафактная, но более доступная лакокрасочная продукция из Турции. Однако качественная краска из Италии, Германии или США теперь доступна только по альтернативным схемам, включая параллельный импорт, что может потребовать до полугода ожидания.