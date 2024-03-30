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Новый уловка мошенников: что делать, если вы услышите странный скрежет от вашего автомобиля

В ГИБДД рассказали о новом разводе водителей с помощью бутылки

1:53
Авто

Мошенники и грабители постоянно разрабатывают новые способы обмана, чтобы выманить деньги у честных граждан. Их уловки настолько изощрены, что могли бы заполнить несколько томов криминальной литературы.

В ГИБДД рассказали о новом разводе водителей с помощью бутылки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Представитель ГИБДД, в интервью порталу njcar.ru, раскрыл новый метод мошенничества, связанный с использованием пустых пластиковых бутылок.

Для того чтобы ограбить водителя и похитить его сумку с деньгами, преступникам не нужно применять физическую силу или взламывать автомобиль. Они предпочитают вынудить водителя покинуть свой автомобиль, чтобы украсть ценные вещи.

Одним из таких методов является вставка пустой пластиковой бутылки между задним колесом и крылом автомобиля с противоположной стороны от водительской двери.

Схема проста: звук скрежета заставляет водителя остановиться и выйти из машины, чтобы выяснить причину. Обычно водители в такой ситуации оставляют работающий двигатель и открытую дверь.

Пока водитель занят проверкой причины скрежета или пытается удалить застрявшую бутылку, преступники могут без труда проникнуть в салон с другой стороны и украсть ценные вещи. Для этого им не требуются особые навыки или усилия.

Преступники предпочитают действовать группами, чтобы запутать жертву и уменьшить вероятность сопротивления. Например, один может отвлекать водителя разговором, пока другие осматривают машину или совершают кражу.

Чтобы предотвратить кражу вашего автомобиля или ценностей из него, следует соблюдать простые меры предосторожности. Если ваш автомобиль издает подозрительные звуки, не бросайтесь сразу выяснять причину. Остановитесь, выключите двигатель, закройте все двери, осмотритесь вокруг и только потом разбирайтесь в ситуации.

В противном случае вы можете стать жертвой кражи как ценностей, так и важных документов, которые могут быть использованы для мошенничества.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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