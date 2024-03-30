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Только что вышедший отчет удивил мир: toyota лидирует среди дизельных автомобилей в России

Автоэксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в РФ

1:57
Авто

Эксперты сервиса "Автотека" опубликовали отчет, согласно которому японская автомобильная марка Toyota укрепила свои позиции на российском рынке дизельных автомобилей, став лидером среди конкурентов.

Автоэксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в РФ
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Общее количество зарегистрированных автомобилей этой марки достигло 440,5 тысяч единиц, что составляет 16,6 процента рынка.

Второе место в этом рейтинге заняла немецкая компания BMW с результатом в 285,8 тысячи единиц (10,8 процента рынка), а третье место досталось Volkswagen из Германии, который зарегистрировал 206,6 тысячи автомобилей (7,8 процента рынка).

Общее количество зарегистрированных легковых автомобилей с дизельными двигателями в России составляет 2,653 миллиона единиц.

Также в рейтинге упомянуты японская марка Mitsubishi и немецкий Mercedes-Benz, с долями рынка 7,7 и 7 процентов соответственно. Самым популярным среди россиян остается Toyota Land Cruiser Prado 150 с общим количеством 120,3 тысячи единиц.

За ним следуют Toyota Land Cruiser 200 и Hyundai Santa Fe с результатами в 90,5 и 79,7 тысячи единиц соответственно.

Кроме того, Росстат сообщил о значительном росте производства легковых автомобилей в России за первые два месяца текущего года. Производство увеличилось на 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 99 тысяч единиц.

В феврале было произведено 56,9 тысячи автомобилей, что подчеркивает положительную динамику в автомобильной промышленности страны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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