Шокирующий рост интереса: подержанные автомобили в России становятся хитом продаж

В начале весны в России резко увеличился интерес к приобретению подержанных автомобилей. В марте расходы на такие покупки среди жителей страны выросли на 19 процентов, согласно данным "Вечерней Москвы", которая расследовала текущую ситуацию на авторынке.
Аналитическое агентство сообщило, что в феврале и начале марта общие расходы на подержанные автомобили составили 454,3 миллиарда рублей. В последний год заметно увеличилась доля трат на автомобили старше 10 лет — с 35,2 до 41,2 процента.
В то же время расходы на покупку автомобилей моложе пяти лет уменьшились, а автомобили в возрасте от 5 до 9 лет стали популярнее.
По мнению эксперта по автомобилям Сергея Зарубина, рост спроса на подержанные автомобили объясняется несколькими факторами. Во-первых, многие марки автомобилей покинули рынок, и теперь их можно приобрести только через параллельный импорт, по ценам вдвое выше.
Во-вторых, у некоторых покупателей наблюдается недоверие к китайским маркам, что стимулирует предпочтение проверенных временем моделей с пробегом.
Зарубин советует три способа покупки подержанных автомобилей: через салон с гарантией, с помощью специалистов по подбору авто или приглашение на просмотр опытного знакомого, который разбирается в автомобилях. Он также подчеркивает важность выбора распространенных моделей, что облегчит поиск запчастей и сервисных услуг.
Автоэксперт и ведущий автолюбительского канала на YouTube Кирилл Чернов предупреждает о сложностях обслуживания автомобилей с определенными типами коробок передач и подвесок, а также рекомендует избегать моделей с большим пробегом, особенно тех, что использовались в такси и каршеринге.
Среди наиболее надежных моделей, по их мнению:
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