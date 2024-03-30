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Шокирующий рост интереса: подержанные автомобили в России становятся хитом продаж

Автоэксперт Зарубин назвал три способа для покупки подержанного автомобиля

2:13
Авто

В начале весны в России резко увеличился интерес к приобретению подержанных автомобилей. В марте расходы на такие покупки среди жителей страны выросли на 19 процентов, согласно данным "Вечерней Москвы", которая расследовала текущую ситуацию на авторынке.

Автоэксперт Зарубин назвал три способа для покупки подержанного автомобиля
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Аналитическое агентство сообщило, что в феврале и начале марта общие расходы на подержанные автомобили составили 454,3 миллиарда рублей. В последний год заметно увеличилась доля трат на автомобили старше 10 лет — с 35,2 до 41,2 процента.

В то же время расходы на покупку автомобилей моложе пяти лет уменьшились, а автомобили в возрасте от 5 до 9 лет стали популярнее.

По мнению эксперта по автомобилям Сергея Зарубина, рост спроса на подержанные автомобили объясняется несколькими факторами. Во-первых, многие марки автомобилей покинули рынок, и теперь их можно приобрести только через параллельный импорт, по ценам вдвое выше.

Во-вторых, у некоторых покупателей наблюдается недоверие к китайским маркам, что стимулирует предпочтение проверенных временем моделей с пробегом.

Зарубин советует три способа покупки подержанных автомобилей: через салон с гарантией, с помощью специалистов по подбору авто или приглашение на просмотр опытного знакомого, который разбирается в автомобилях. Он также подчеркивает важность выбора распространенных моделей, что облегчит поиск запчастей и сервисных услуг.

Автоэксперт и ведущий автолюбительского канала на YouTube Кирилл Чернов предупреждает о сложностях обслуживания автомобилей с определенными типами коробок передач и подвесок, а также рекомендует избегать моделей с большим пробегом, особенно тех, что использовались в такси и каршеринге.

Среди наиболее надежных моделей, по их мнению:

  • Renault Logan — доступные запчасти и обслуживание.
  • Ford Focus — просторный салон и управляемость.
  • Nissan Tiida — хорошо подходит для семейного использования.
  • Volkswagen Passat — комфортный салон и устойчивость на дороге.
  • Skoda Octavia — практичность и низкая стоимость обслуживания.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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