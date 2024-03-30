Шокирующий рост интереса: подержанные автомобили в России становятся хитом продаж

Автоэксперт Зарубин назвал три способа для покупки подержанного автомобиля

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В начале весны в России резко увеличился интерес к приобретению подержанных автомобилей. В марте расходы на такие покупки среди жителей страны выросли на 19 процентов, согласно данным "Вечерней Москвы", которая расследовала текущую ситуацию на авторынке.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Аналитическое агентство сообщило, что в феврале и начале марта общие расходы на подержанные автомобили составили 454,3 миллиарда рублей. В последний год заметно увеличилась доля трат на автомобили старше 10 лет — с 35,2 до 41,2 процента.

В то же время расходы на покупку автомобилей моложе пяти лет уменьшились, а автомобили в возрасте от 5 до 9 лет стали популярнее.

По мнению эксперта по автомобилям Сергея Зарубина, рост спроса на подержанные автомобили объясняется несколькими факторами. Во-первых, многие марки автомобилей покинули рынок, и теперь их можно приобрести только через параллельный импорт, по ценам вдвое выше.

Во-вторых, у некоторых покупателей наблюдается недоверие к китайским маркам, что стимулирует предпочтение проверенных временем моделей с пробегом.

Зарубин советует три способа покупки подержанных автомобилей: через салон с гарантией, с помощью специалистов по подбору авто или приглашение на просмотр опытного знакомого, который разбирается в автомобилях. Он также подчеркивает важность выбора распространенных моделей, что облегчит поиск запчастей и сервисных услуг.

Автоэксперт и ведущий автолюбительского канала на YouTube Кирилл Чернов предупреждает о сложностях обслуживания автомобилей с определенными типами коробок передач и подвесок, а также рекомендует избегать моделей с большим пробегом, особенно тех, что использовались в такси и каршеринге.

Среди наиболее надежных моделей, по их мнению:

Renault Logan — доступные запчасти и обслуживание.

— доступные запчасти и обслуживание. Ford Focus — просторный салон и управляемость.

— просторный салон и управляемость. Nissan Tiida — хорошо подходит для семейного использования.

— хорошо подходит для семейного использования. Volkswagen Passat — комфортный салон и устойчивость на дороге.

— комфортный салон и устойчивость на дороге. Skoda Octavia — практичность и низкая стоимость обслуживания.