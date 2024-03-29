Как "обочечники" обходят закон и как им это отомстить?

Борьба с "обочечниками": как правильно отомсить на нарушения на дороге?

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С наступлением весеннего сезона на дорогах становится более заметным явление "обочечников" — водителей, которые объезжают заторы по обочине, нарушая Правила дорожного движения.

Фото: Wikipedia by Eugene Triguba is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно закону, движение по обочине запрещено для всех категорий автотранспорта, кроме случаев временной остановки или стоянки. Водители, пытающиеся препятствовать движению "обочечников", могут сами стать нарушителями, рискуя попасть в аварию.

Рекомендуется фиксировать нарушения "обочечников" на видео и передавать запись в ГИБДД для привлечения их к ответственности по закону.