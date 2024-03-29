Сколько придется заплатить водителям с приходом весны

Автоэксперты назвали среднюю стоимость подготовки машины к весне

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Согласно данным исследования, проведенного ресурсом "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" в 2024 году, расходы на подготовку автомобиля к весеннему сезону, включая приобретение летней резины, сократились на два процента и составили 27 тысяч рублей.

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Тем не менее, если не учитывать издержки на новую резину, стоимость подготовки возросла на 12 процентов, достигнув отметки в 4,5 тысячи рублей.

Средняя цена услуг по шиномонтажу возросла до 2,24 тысячи рублей (на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом), а для услуг автомобильной мойки — до 1088 рублей (что на 17 процентов выше уровня предыдущего года).

В то же время средняя цена на шины уменьшилась до 5,6 тысячи рублей (на 8 процентов), стоимость комплекта щеток для стеклоочистителя увеличилась до 942 рублей (на 5 процентов), а цена незамерзающей жидкости поднялась до 277 рублей (на 13 процентов).