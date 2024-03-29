Изменения на авторынке: Правительство России решает ограничить параллельный импорт авто по серым схемам

В России с 1 апреля запретят поставки автомобилей из-за границы по серым схемам

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Правительство РФ приняло решение о запрете параллельного импорта автомобилей с 1 апреля. Основная цель заключается в прекращении неофициальных поставок и разрешении вопроса с недоплатами по ранее импортированным автомобилям.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Параллельный импорт, который стал легален после введения антироссийских санкций в предыдущем году, предназначался для решения проблемы с нехваткой новых легковых автомобилей на российском рынке. Однако эта схема не предусматривала уменьшения таможенных сборов.

С начала второго месяца весны в России будут применяться новые меры по предотвращению неофициальных поставок автомобилей через границы с Киргизией, Казахстаном, Белоруссией и Арменией.

Значительная доля параллельного импорта в прошлом году осуществлялась через неофициальные каналы, что позволяло перекупщикам продавать иностранные автомобили по более привлекательной цене по сравнению с официальными дилерскими центрами.

Таможенные службы намерены в следующем месяце взыскать разницу в уплаченных налогах с уже зарегистрированных автомобилей.

Нововведения направлены на предотвращение неофициальных способов поставок, включая регистрацию автомобилей по более привлекательной цене или по схемам, не предусматривающим официального импорта за границу.

Выгода от такого импорта может составить максимум 20-30% от цены автомобиля за счет отсутствия определенных платежей, таких как НДС, акцизы и утилизационные сборы.

Таким образом, нововведения с 1 апреля затронут как покупателей автомобилей, так и весь российский автомобильный рынок. Ожидается, что после запрета неофициального импорта модели зарубежных марок заметно подорожают.

Это может привести к изменениям в структуре рыночных отношений и предложениям автомобилей для покупки.