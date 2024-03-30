Почему автомобиль уводит в сторону: основные причины и решения проблемы

Жуткая тайна, почему ваш автомобиль уводит в сторону

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Представитель ГИБДД объяснил возможные причины, по которым автомобиль может уводить в сторону даже на ровной дороге.

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В основном, это связано с проблемами шин, такими как неравномерный износ или неправильное давление, а также с дефектами в рулевом управлении, ступичных подшипниках, сайлентблоках и тормозной системе.

Важно своевременно выявить и устранить эти проблемы для обеспечения безопасности на дороге.