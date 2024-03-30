Как справиться с ослепляющими фарами: советы от представителя ГИБДД

Вождение автомобиля в темное время суток часто сопровождается ослеплением от фар других машин, что может создавать опасные ситуации на дороге. Представитель ГИБДД поделился советами, как справиться с этой проблемой. Высокая позиция водителя над дорогой может помочь уменьшить ослепление и обеспечить более точный контроль над ситуацией.
В интернете можно найти много советов по борьбе с ослеплением, но большинство из них представляют собой временные решения. Одним из эффективных способов является использование антибликовых очков с поляризационными линзами. Однако, многие предпочитают другие решения из-за различных причин.
В качестве альтернативы можно использовать антибликовый козырек, который прикрепляется к штатному козырьку в салоне автомобиля. Этот прозрачный приспособление из поляризованного пластика помогает снизить ослепление и обеспечить водителю более комфортные условия во время ночного вождения.
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