Включены проблесковые маячки: когда можно обгонять автомобиль с сине-красными огнями?

Правила обгона автомобилей со спецсигналами синего и красного цвета

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Правила обгона на дороге могут вызывать вопросы, особенно когда на трассе встречаются автомобили с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета.

Фото: Wikipedia by Olivier CABARET is licensed under CC BY 2.0

Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, когда водителям разрешено обгонять такие автомобили, а когда это лучше воздержаться. Согласно правилам дорожного движения, обгон можно совершать только тогда, когда включены проблесковые маячки сине-красного цвета, что указывает на спецтранспорт, такой как полиция или другие служебные машины.

Опережение подобных автомобилей не допускается, однако наличие маячков не означает обязательного следования за ними. Важно помнить правила дорожного движения и учитывать ситуацию на дороге, чтобы избежать нарушений и обеспечить безопасность движения.