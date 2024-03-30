Шумоизоляция автомобиля: невидимые опасности, о которых вам не расскажут

Шумоизоляция автомобиля является желаемой мечтой для многих владельцев, но неправильный подход к этому процессу может привести к серьезным проблемам.
Владелец автосервиса поделился с порталом njcar. ru своим опытом и рассказал о потенциальных негативных последствиях, которые могут возникнуть при неправильной шумоизоляции салона машины.
Он обратил внимание на то, что несмотря на выгоды шумоизоляции, неправильно выполненная процедура может привести к увеличению массы автомобиля, нарушению баланса, проблемам с элементами кузова, коррозии и даже неполадкам в работе системы автомобиля.
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