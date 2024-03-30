Шумоизоляция автомобиля: невидимые опасности, о которых вам не расскажут

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Подводные камни шумоизоляции автомобиля: что могут принести ошибки в устранении шума в салоне

0:37
Авто

Шумоизоляция автомобиля является желаемой мечтой для многих владельцев, но неправильный подход к этому процессу может привести к серьезным проблемам.

Подводные камни шумоизоляции автомобиля: что могут принести ошибки в устранении шума в салоне
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Владелец автосервиса поделился с порталом njcar. ru своим опытом и рассказал о потенциальных негативных последствиях, которые могут возникнуть при неправильной шумоизоляции салона машины.

Он обратил внимание на то, что несмотря на выгоды шумоизоляции, неправильно выполненная процедура может привести к увеличению массы автомобиля, нарушению баланса, проблемам с элементами кузова, коррозии и даже неполадкам в работе системы автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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