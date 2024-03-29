Суд признал наличие у Mercedes-Benz устройств для обмана в дизельных двигателях

Судебное решение в пользу потребителей: в Mercedes-Benz обнаружены устройства для обмана

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Немецкий суд частично вынес решение в пользу потребителей вколлективном иске против Mercedes-Benz по поводу использования устройств для обмана в дизельных двигателях.

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Суд обнаружил, что некоторые дизельные модели автомобилей с двигателями Euro 6, выпущенные с 2012 по 2016 годы, имели устройства для обмана, однако не выявил нарушений в старых моделях с двигателями Euro 5. Согласно решению суда, владельцы могут вернуть автомобили и рассчитывать на возврат средств за вычетом износа, при условии подтверждения факта мошенничества.

Ассоциация Федеральных потребительских организаций приветствует решение суда, представляющая около 2 800 потребителей в этом иске. Mercedes-Benz заявил о намерении подать апелляцию, утверждая, что иски против компании необоснованны, и что они будут защищать свои интересы.