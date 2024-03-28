Выбор АЗС: как избежать серьезных проблем с автомобилем

Опасности на АЗС: что происходит с вашим автомобилем, если вы выберете неправильную заправку?

0:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоюрист Александр Бударагин предостерегает от негативных последствий выбора низкокачественных заправок для автомобилей. Даже одна заправка низкосортным топливом может вызвать серьезные проблемы с двигателем и системой подачи топлива, что потребует дорогостоящих ремонтных работ.

Фото: Wikipedia by Pcmanrules is licensed under CC BY-SA 4.0

Бударагин рекомендует владельцам автомобилей проявлять бдительность при выборе заправочных станций и задавать правильные вопросы о качестве топлива. Отмечается, что информация о заправках в интернете может быть полезной для принятия решения, и что несетевые АЗС, хотя и могут предлагать низкие цены, могут быть менее надежными в плане качества топлива и обслуживания.