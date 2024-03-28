Этот Volkswagen имеет 20 лошадиных сил и странные задние колеса

Суперэксклюзив: новый Гепарда 2024 — мечта подростка о свободе на дорогах

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Немецкая компания Geparda представила уникальный автомобиль, созданный специально для тех, кто мечтает начать вождение как можно раньше. Новинка, названная Geparda (по-немецки "гепард"), базируется на автомобиле Volkswagen up! и претерпевает серию изменений, превращаясь в трицикл, чтобы попадать в категорию L5e.

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Хотя автомобиль фактически имеет четыре колеса, его задний мост с "двойным колесом" в центре делает его (ошибочно) классифицированным как трехколесный. Geparda оснащается 1,0-литровым атмосферным двигателем с мощностью 20 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач, что позволяет ему развивать скорость до 68 миль в час.

Автомобиль предлагается за примерно €20,000 ($21,650) и представляет собой альтернативу для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.