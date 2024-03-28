Обновленный 2025 Audi Q7 по цене близок к уходящей модели

Audi представил обновленный Q7 2025 с мощным двигателем V8

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Audi представила обновленную версию Q7 для рынка США, которая официально будет выпущена под маркировкой 2025 года. Обновления коснулись как внешнего дизайна, так и технических характеристик автомобиля.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Внешние изменения включают в себя уменьшение хромированных элементов и изменение конфигурации фар, а также новые цветовые решения и дизайн колес.

В салоне появились новые варианты отделки и обновленная система MMI с поддержкой сторонних приложений. В техническом плане автомобиль получил незначительные обновления, такие как улучшения в системе четырехколесного рулевого управления и дополнительные опции для модели SQ7.