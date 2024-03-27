Грандиозные изменения: что нового ждет владельцев Hyundai Santa Cruz 2025?

На автосалоне в Нью-Йорке был представлен обновленный Hyundai Santa Cruz 2025, который получил ряд изменений, схожих с обновленным кроссовером Tucson. Среди внешних обновлений новая решетка радиатора, передний бампер, переработанные дневные ходовые огни и новые дизайны колес.
Однако наиболее захватывающим моментом является добавление новой отважной версии XRT для бездорожья. Это не просто пакет внешнего оформления, так как инженеры Hyundai добавили настоящие улучшения в его способности кроссовера.
Среди них — новые шины для вседорожного использования, улучшенный передний бампер, решетка и задний бампер XRT, а также дополнительное оборудование для бездорожья. В интерьере появился новый панорамный экран и ряд технологических обновлений, включая сканер отпечатков пальцев для запуска автомобиля, Digital Key 2 и систему мониторинга внимания водителя.
Новый Santa Cruz появится в продаже этим летом и будет доступен в двух новых оттенках: Rockwood Green и Canyon Red. Обновленные цены будут объявлены ближе к дате начала продаж.
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