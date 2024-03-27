Сенсационное обновление: всё о новом Kia K4 2025, что нужно знать

Новый Kia K4 2025 представлен в Нью-Йорке

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На выставке в Нью-Йорке был представлен новый седан Kia K4 2025, который заменит модель Forte. Новый K4 обладает более смелым дизайном, вдохновленным последними моделями Kia EV и концепциями.

Фото: openverse by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

Под капотом можно найти некоторые знакомые компоненты. Дизайн автомобиля получил острые линии и широкие крылья, напоминающие EV9. В частности, крылья имеют выступающие секции, акцентирующие колеса и ширину автомобиля. На передней части фары используют вертикальные элементы, а передний бампер переходит в очень низкий и длинный капот.

K4 выглядит больше как хэтчбек, но остается седаном с багажником. Внутри автомобиля сохраняется характерный стиль Kia с двумя экранами и вентиляционными отверстиями. Объем заднего сиденья увеличен, но часть багажника была утеряна из-за редизайна. Механически автомобиль остается знакомым, используя те же базовые силовые агрегаты. Он будет выпущен во второй половине года, и ожидается, что цены и экономичность топлива будут схожи с текущей моделью.