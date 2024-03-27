Конец дизельных двигателей уже настал: последний дизельный автомобиль сошел с конвейера

Шведская компания Volvo завершила производство своего последнего автомобиля с дизельным двигателем и теперь планирует выпускать только электромобили к 2030 году.
Ответственный за новые автомобили и операционную стратегию компании, Эрик Северинсон, подтвердил эту информацию, отметив, что последний дизельный внедорожник XC90 сошел с конвейера во вторник вечером.
Volvo также заявила о своих планах относительно российского рынка, подтверждая, что покидает его и не собирается возобновлять производство в РФ.
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