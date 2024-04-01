Автоэксперты рассказали, почему нельзя приезжать на шиномонтаж с грязными колёсами

Зимние диски, забрызганные внутренними слоями грязи, становятся неподдающимися правильной балансировке. Такое заявление сделал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru".
Он отметил, что не все шиномонтажные мастерские осуществляют процедуру мойки дисков, часто ограничиваясь лишь поверхностной чисткой щеткой.
"Колеса, покрытые налипшей грязью, не могут быть правильно сбалансированы. Даже небольшие 5-10 граммов грязи на диске, которые не заметны визуально, могут вызвать проблемы, такие как вибрация руля при движении. Это, в свою очередь, может привести к выходу из строя какого-либо узла подвески", — пояснил автоэксперт.
Он подчеркнул, что важно, чтобы как диски, так и шины были чистыми как снаружи, так и внутри. Рекомендуется привести их в порядок сразу после снятия колес и подготовки к хранению. По мнению специалиста, оптимальным решением является иметь второй комплект дисков и шин.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.