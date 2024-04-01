Автоэксперты рассказали, почему нельзя приезжать на шиномонтаж с грязными колёсами

Fit Service: 10 граммов грязи на колёсах при переобувке могут сломать подвеску

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимние диски, забрызганные внутренними слоями грязи, становятся неподдающимися правильной балансировке. Такое заявление сделал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru".

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Он отметил, что не все шиномонтажные мастерские осуществляют процедуру мойки дисков, часто ограничиваясь лишь поверхностной чисткой щеткой.

"Колеса, покрытые налипшей грязью, не могут быть правильно сбалансированы. Даже небольшие 5-10 граммов грязи на диске, которые не заметны визуально, могут вызвать проблемы, такие как вибрация руля при движении. Это, в свою очередь, может привести к выходу из строя какого-либо узла подвески", — пояснил автоэксперт.

Он подчеркнул, что важно, чтобы как диски, так и шины были чистыми как снаружи, так и внутри. Рекомендуется привести их в порядок сразу после снятия колес и подготовки к хранению. По мнению специалиста, оптимальным решением является иметь второй комплект дисков и шин.