Битва за кнопки: Aston Martin возвращает физические переключатели в салоны автомобилей

Автопроизводители возвращают физические кнопки в салоны своих автомобилей после неудачной попытки модернизации салонов с помощью электронных экранов и минималистичных приборных панелей. В отличие от других компаний, Aston Martin избежал контроверсий, предварительно опросив своих дизайнеров и инженеров, а затем клиентов.
Компания собрала группу сотрудников, которые тестировали десятки автомобилей и определяли, какие функции должны иметь физические кнопки и переключатели. Директор по дизайну Майлз Нурнбургер сообщил, что команда разработала "фактор раздражения", метрику, используемую для измерения чувства поиска функции, затерянной в меню на экране.
Также экраны стали предметом беспокойства с точки зрения безопасности, поскольку они лишены тактильной привычности, что заставляет водителей отвлекаться от дороги на дольше время. Однако автопроизводители начинают внедрять кнопки обратно в салоны, отвечая на потребности клиентов и беспокойство регуляторов.
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