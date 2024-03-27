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Битва за кнопки: Aston Martin возвращает физические переключатели в салоны автомобилей

Aston Martin возвращает кнопки в салон автомобиля

1:01
Авто

Автопроизводители возвращают физические кнопки в салоны своих автомобилей после неудачной попытки модернизации салонов с помощью электронных экранов и минималистичных приборных панелей. В отличие от других компаний, Aston Martin избежал контроверсий, предварительно опросив своих дизайнеров и инженеров, а затем клиентов.

Aston Martin возвращает кнопки в салон автомобиля
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания собрала группу сотрудников, которые тестировали десятки автомобилей и определяли, какие функции должны иметь физические кнопки и переключатели. Директор по дизайну Майлз Нурнбургер сообщил, что команда разработала "фактор раздражения", метрику, используемую для измерения чувства поиска функции, затерянной в меню на экране.

Также экраны стали предметом беспокойства с точки зрения безопасности, поскольку они лишены тактильной привычности, что заставляет водителей отвлекаться от дороги на дольше время. Однако автопроизводители начинают внедрять кнопки обратно в салоны, отвечая на потребности клиентов и беспокойство регуляторов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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