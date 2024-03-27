В США представлен новый Mini Cooper S без механической коробки передач

Mini представил новую версию Cooper S для американского рынка. Автомобиль доступен только в комплектации Cooper S с одним двигателем и семиступенчатым роботизированным трансмиссией.
Двигатель — турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый, развивающий 201 лошадиную силу и 221 фунт-фут крутящего момента. В оптимальных условиях автомобиль может разгоняться до 100 км в час за 6,3 секунды. Цена базовой комплектации составляет $33,195 с учетом доставки.
Производство моделей уже началось, а автомобили появятся в автосалонах в мае 2025 года.
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