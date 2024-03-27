В США представлен новый Mini Cooper S без механической коробки передач

Новый Mini Cooper S без ручной коробки передач, но с мощным двигателем

Mini представил новую версию Cooper S для американского рынка. Автомобиль доступен только в комплектации Cooper S с одним двигателем и семиступенчатым роботизированным трансмиссией.

Фото: openverse by verchmarco is licensed under CC BY 2.0

Двигатель — турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый, развивающий 201 лошадиную силу и 221 фунт-фут крутящего момента. В оптимальных условиях автомобиль может разгоняться до 100 км в час за 6,3 секунды. Цена базовой комплектации составляет $33,195 с учетом доставки.

Производство моделей уже началось, а автомобили появятся в автосалонах в мае 2025 года.