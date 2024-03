В США представлен новый Mini Cooper S без механической коробки передач

Mini представил новую версию Cooper S для американского рынка. Автомобиль доступен только в комплектации Cooper S с одним двигателем и семиступенчатым роботизированным трансмиссией.

Фото: openverse by verchmarco is licensed under CC BY 2.0