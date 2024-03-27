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В США представлен новый Mini Cooper S без механической коробки передач

Новый Mini Cooper S без ручной коробки передач, но с мощным двигателем

Авто

Mini представил новую версию Cooper S для американского рынка. Автомобиль доступен только в комплектации Cooper S с одним двигателем и семиступенчатым роботизированным трансмиссией.

Новый Mini Cooper S без ручной коробки передач, но с мощным двигателем
Фото: openverse by verchmarco is licensed under CC BY 2.0

Двигатель — турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый, развивающий 201 лошадиную силу и 221 фунт-фут крутящего момента. В оптимальных условиях автомобиль может разгоняться до 100 км в час за 6,3 секунды. Цена базовой комплектации составляет $33,195 с учетом доставки.

Производство моделей уже началось, а автомобили появятся в автосалонах в мае 2025 года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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