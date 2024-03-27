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Крутой новый внедорожник: Defender выпустит Octa с мощным V8 и роскошным интерьером

Defender представит новый флагманский внедорожник Octa на базе Land Rover Defender 110

1:46
Авто

Компания Defender, одна из трех марок, недавно выделенных из Land Rover, запустит высокопроизводительный флагманский внедорожник к концу 2024 года. Модель Octa, основанная на Land Rover Defender 110, будет оснащена мощным двойным турбированным V8 и многочисленными обновлениями шасси.

Defender представит новый флагманский внедорожник Octa на базе Land Rover Defender 110
Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно компании Defender, форма октаэдра, похожая на форму бриллианта, вдохновила название Octa. Внутри и снаружи автомобиля будут разбросаны квадратные эмблемы, которые помогут выделить эту модель (и другие предстоящие высококлассные варианты) среди более доступных комплектаций. Предварительные изображения также показывают специфический обвес кузова и расширенную колею с защитными накладками на арках колес.

Новый Octa получит мощный двигатель V8 с двумя турбонагнетателями, связанный с мягкой гибридной системой. Технические характеристики пока не были представлены. Внедорожник также будет поставляться с подвеской 6D Dynamics, уже доступной на Range Rover Sport SV. Эта гидравлическая технология контролирует устойчивость при разгоне, торможении или прохождении поворотов.

На стандартные характеристики также будут входить крупные шины и тормоза Brembo. Внутри Octa ожидается роскошь на уровне Range Rover, и Defender позиционирует его как самый роскошный автомобиль в своем ассортименте. Мы предполагаем, что у покупателей будет широкий выбор опций настройки.

Defender планирует представить Octa позже в 2024 году. До этого внедорожник пройдет серию испытаний в различных условиях, включая пустыню за пределами Дубая, замерзшие пейзажи Швеции, сложные трассы Моаба и трассу Нюрбургринг.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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