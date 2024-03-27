Mercedes-Benz представил обновленный G Class 2025 года

Новый Mercedes G-Class 2025: что изменилось в суперкроссовере?

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Подготавливаясь к запуску обновленной версии Mercedes-Benz G-Class, вся внимание было сосредоточено на новой полностью электрической версии. Однако помимо электрификации нового G-Class, также будет обновлен бензиновый вариант, и сегодня мы можем поделиться всеми подробностями.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Mercedes-Benz G-Class 2025 сохранит рамное шасси, три блокировки дифференциала, высокий клиренс и отличную проходимость. В этом году улучшения будут сконцентрированы на улучшении дорожных характеристик, улучшении интерьера и обновлении технологий до уровня с современными моделями Mercedes. Интерьер получит значительное обновление, включая новый дисплей MBUX и возможность беспроводной зарядки телефона.

Новый двигатель для G 550 — это 3,0-литровый турбированный рядный шестицилиндровый мотор с мягкой гибридной системой. Мощность составляет 443 л. с., что на 27 л. с. больше, чем у предыдущего G 550. AMG G 63 также получает технологию мягкой гибридизации и сохраняет мощность на уровне 577 л. с.

Новый Mercedes-Benz G-Class 2025 будет иметь опции, такие как пакет AMG Offroad Pro и AMG Active Ride Control. Изменения включают улучшенную аэродинамику, новый дизайн сетки радиатора и изменения в интерьере. Цены на новые пакеты еще не объявлены, но ожидается, что они будут оставаться на уровне текущих моделей.