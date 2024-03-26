Внутри Genesis Neolun: роскошь и инновации, о которых вы даже не могли мечтать

Genesis представил концепт Neolun

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На автосалоне в Нью-Йорке Genesis представила концепт большого роскошного внедорожника Neolun. Этот концепт дает представление о будущем дизайне Genesis и предвосхищает возможную серийную модель. Внешне Neolun выглядит просто и элегантно, с двухцветной краской и подписным двойным освещением.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Особенностью этого концепта являются задние двери-коуч-двери, что может стать уникальной особенностью серийной версии. Интерьер Neolun поражает воображение: салон покрыт фиолетовым кашемиром и кожей, с обильным использованием дерева и кристалла.

Интерьер также оснащен гибким экраном на панели приборов, вращающимися сиденьями и инновационной системой отопления. Несмотря на то, что пока нет информации о дате начала производства, Genesis намекает на то, что подобные инновации скоро появятся в серийных моделях.