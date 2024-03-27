Встречайте горячий дебют: нигерийский суперкар взрывает интернет

Юный инженер Джерри Малло из Нигерии, начавший свой путь с сборки тракторов, осуществил свою мечту и создал свой первый спорткар Bennie Purrie.
Позже он представил усовершенствованную версию под названием Bennie Sternum. Этот суперкар обладает стеклопластиковым кузовом на трубчатой раме, а его движение обеспечивает 4,2-литровый V8. Об этом сообщает 110km.ru.
Особое внимание уделено подвеске и рулевому управлению, что позволяет автомобилю проезжать и по грунтовым дорогам. Компания также предоставила видео, демонстрирующее работоспособность Bennie Sternum.
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