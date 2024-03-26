Сенсационное решение Renault: как они планируют революционизировать рынок автомобилей

Французский автопроизводитель Renault ведет продвинутые дискуссии с потенциальными партнерами о извлечении и переработке лития и других металлов из использованных батарей электромобилей.
Цель компании — стать первым европейским автопроизводителем, который также будет перерабатывать батареи на промышленном уровне. Renault ведет переговоры с компаниями-специалистами, которые могут стать партнерами в переработке батарей. Это стратегически важно, учитывая растущую зависимость Европы от Китая в сфере материалов для производства батарей.
Renault также планирует полностью переключиться на производство частично переработанных компонентов и восстановленных автомобилей в своем заводе во Флэнсе к запланированной дате апреля.
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