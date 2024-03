Сенсационное решение Renault: как они планируют революционизировать рынок автомобилей

Французский автопроизводитель Renault ведет продвинутые дискуссии с потенциальными партнерами о извлечении и переработке лития и других металлов из использованных батарей электромобилей.

Фото: RenaultSport Spider by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0