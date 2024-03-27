Забудьте про аптечку. Вот что действительно должно быть в вашем автомобиле

Не только аптечка и огнетушитель: важные вещи для багажника автомобиля

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Хотя аптечка и огнетушитель больше не являются обязательными для перевозки в автомобиле, их наличие все же рекомендуется. Однако помимо них, важно иметь следующие предметы:

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Знак аварийной остановки, обязательный для размещения в случае ДТП, чтобы избежать штрафа.

Исправный огнетушитель, который может спасти от возгорания.

Инструменты и приспособления для замены колеса в случае прокола.

Зимой особенно важно иметь крепкую лопату и трос для буксировки.

Перед поездкой на дальние расстояния по трассе рекомендуется взять канистру с запасом топлива.