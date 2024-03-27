Забудьте про аптечку. Вот что действительно должно быть в вашем автомобиле

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Не только аптечка и огнетушитель: важные вещи для багажника автомобиля

0:35
Авто

Хотя аптечка и огнетушитель больше не являются обязательными для перевозки в автомобиле, их наличие все же рекомендуется. Однако помимо них, важно иметь следующие предметы:

Не только аптечка и огнетушитель: важные вещи для багажника автомобиля
Фото: Wikipedia by Christopher Ziemnowicz is licensed under Общественное достояние
  • Знак аварийной остановки, обязательный для размещения в случае ДТП, чтобы избежать штрафа.
  • Исправный огнетушитель, который может спасти от возгорания.
  • Инструменты и приспособления для замены колеса в случае прокола.
  • Зимой особенно важно иметь крепкую лопату и трос для буксировки.
  • Перед поездкой на дальние расстояния по трассе рекомендуется взять канистру с запасом топлива.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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