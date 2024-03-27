Будьте готовы к штрафам. Что вас ждет по дороге на дачу?

При поездке на дачу необходимо помнить о правильных документах. Отсутствие полиса ОСАГО может привести к штрафу в размере 500 рублей.
Также важно иметь сертификат соответствия и паспорт на установленный на автомобиль фаркоп, иначе грозит штраф в размере 500 рублей и 10 дней на устранение нарушения.
При перевозке крупных грузов, выступающих за габариты ТС, обязательно должны быть установлены обозначения "крупногабаритный груз", в противном случае штраф может составить от 1,5 тысячи рублей до лишения прав до 4 месяцев.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора Минэкономразвития.