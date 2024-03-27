Будьте готовы к штрафам. Что вас ждет по дороге на дачу?

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Что грозит за нарушения по дороге на дачу: штрафы и правовые нюансы

0:37
Авто

При поездке на дачу необходимо помнить о правильных документах. Отсутствие полиса ОСАГО может привести к штрафу в размере 500 рублей.

Что грозит за нарушения по дороге на дачу: штрафы и правовые нюансы
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Также важно иметь сертификат соответствия и паспорт на установленный на автомобиль фаркоп, иначе грозит штраф в размере 500 рублей и 10 дней на устранение нарушения.

При перевозке крупных грузов, выступающих за габариты ТС, обязательно должны быть установлены обозначения "крупногабаритный груз", в противном случае штраф может составить от 1,5 тысячи рублей до лишения прав до 4 месяцев.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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