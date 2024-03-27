Один перегорел, а второй быстрее моргает: почему так происходит

Причина быстрого мигания поворотника автомобиля при перегорании лампочки объясняется научно. Электрическое реле управляет работой поворотников, включая их и выключая.
Когда один поворотник мигает быстрее, а другой не работает, это обусловлено перегоранием лампочки в одном из поворотников, что приводит к падению напряжения в электрической цепи автомобиля.
Уменьшение нагрузки на электрическую цепь упрощает работу реле, вызывая его более быстрое функционирование.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.