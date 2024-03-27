Один перегорел, а второй быстрее моргает: почему так происходит

Почему поворотник автомобиля мигает быстрее при перегорании лампочки: научное объяснение

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Причина быстрого мигания поворотника автомобиля при перегорании лампочки объясняется научно. Электрическое реле управляет работой поворотников, включая их и выключая.

Фото: openverse by FOTOSHO-TO is licensed under CC BY 2.0

Когда один поворотник мигает быстрее, а другой не работает, это обусловлено перегоранием лампочки в одном из поворотников, что приводит к падению напряжения в электрической цепи автомобиля.

Уменьшение нагрузки на электрическую цепь упрощает работу реле, вызывая его более быстрое функционирование.