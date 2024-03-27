Не только вузы и садики: вот куда ещё можно потратить материнский капитал для начинающих водителей

Родители могут использовать материнский капитал не только для оплаты обучения вузе или содержания в детском саду, но и для оплаты обучения в автошколе.
Для этого необходимо, чтобы ребёнок, в отношении которого применяется маткапитал, достиг трёхлетнего возраста, а его возраст на момент обучения в автошколе был от 16 до 25 лет. Автошкола должна быть зарегистрирована на территории России и иметь соответствующую лицензию.
После соблюдения всех условий родители могут заключить договор с автошколой и оплатить обучение через СоцФонд или "Госуслуги", перечислив нужную сумму с материнского капитала на счёт автошколы.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.