Не только вузы и садики: вот куда ещё можно потратить материнский капитал для начинающих водителей

Как использовать материнский капитал для оплаты обучения ребенка в автошколе

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Родители могут использовать материнский капитал не только для оплаты обучения вузе или содержания в детском саду, но и для оплаты обучения в автошколе.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Для этого необходимо, чтобы ребёнок, в отношении которого применяется маткапитал, достиг трёхлетнего возраста, а его возраст на момент обучения в автошколе был от 16 до 25 лет. Автошкола должна быть зарегистрирована на территории России и иметь соответствующую лицензию.

После соблюдения всех условий родители могут заключить договор с автошколой и оплатить обучение через СоцФонд или "Госуслуги", перечислив нужную сумму с материнского капитала на счёт автошколы.