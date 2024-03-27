Правда о досмотре авто: почему вам не нужно вытаскивать вещи из багажника?

Правила досмотра автомобиля ГИБДД

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Статья 27.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации регулирует процедуру досмотра автомобилей ГИБДД. Согласно этой статье, досмотр должен осуществляться в присутствии двух свидетелей или с использованием видеозаписи.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MOD_Police_Search_Dog_MOD_45152829.jpg by Harland Quarrington is licensed under Open Government Licence version 1.0

Важно отметить, что закон не обязывает водителя самостоятельно выгружать свои вещи из багажника и демонстрировать их содержимое инспектору. Таким образом, при проведении досмотра автомобиля ГИБДД, водитель имеет право не вытаскивать свои вещи из багажника, оставляя эту процедуру на усмотрение инспектора.