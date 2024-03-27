Правда о досмотре авто: почему вам не нужно вытаскивать вещи из багажника?

Статья 27.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации регулирует процедуру досмотра автомобилей ГИБДД. Согласно этой статье, досмотр должен осуществляться в присутствии двух свидетелей или с использованием видеозаписи.
Важно отметить, что закон не обязывает водителя самостоятельно выгружать свои вещи из багажника и демонстрировать их содержимое инспектору. Таким образом, при проведении досмотра автомобиля ГИБДД, водитель имеет право не вытаскивать свои вещи из багажника, оставляя эту процедуру на усмотрение инспектора.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.