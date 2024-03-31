Выяснилось, когда автомобили в России снова начнут дорожать. Рост цен в среднем будет от 20%

"АвтоСпецЦентр": с середины апреля цены на автомобили в РФ начнут расти

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В этом году в России наблюдается изменение тенденций в сфере автомобильных скидок со стороны производителей и дилеров, сообщает "Российская газета" сославшись на мнение автоэкспертов.

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Наличие избыточных запасов на рынке способствует снижению цен, однако данный тренд будет временным. После уменьшения запасов на складах цены на новые автомобили вернутся к уровню до начала этой ситуации.

В текущем году ожидается увеличение цен в среднем на 20-30% в зависимости от класса, бренда и модели, согласно прогнозу руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

Директор по коммуникациям ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина указала, что на складах китайских производителей осталось около 100 тыс. автомобилей прошлогоднего выпуска. Это свидетельствует о предстоящей стабилизации цен. Кроме того, вступление в силу новых правил ввоза автомобилей из Евразийского экономического союза с апреля также увеличит их стоимость.

Уткина прогнозирует падение цен на автомобили от конца марта до середины апреля, после чего они начнут увеличиваться на 2-3% ежеквартально.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей в АГ "Авилон" Ренат Тюктеев считает, что цены на автомобили в России снижаются из-за "вымывания" дорогих версий марок и моделей, которые поступают через параллельный импорт. Он предполагает, что максимальные скидки на автомобили будут предлагаться до конца первого квартала, а затем цены начнут расти.